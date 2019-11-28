印度東部城鎮賈斯赫普爾納加爾(Jashpur nagar)，發生一起電梯故障引發的失足死亡事故。一名62歲男子在飯店參加兒子婚宴，他打開電梯門，誤以為電梯已經到達便一腳踏入，結果只有電梯並未到達樓層而當場重摔在電梯坑裡而死。

太陽報報導，62歲男子的桑托斯‧庫瑪（Santosh Kumar）與家人前往賈斯赫普爾的超凡飯店(Nirvana Hotel)參加兒子的訂婚宴，從監視器畫面中可以看到，庫瑪準備從3樓搭電梯下樓，但他似乎不熟悉電梯的使用，手動拉開電梯門，看了一下四週，以為電梯已經到達自己的樓層，然後一腳踏入，但是電梯並不在那裡，於是下一秒他接墜落到底部，消失在畫面中。

印度飯店電梯故障 62歲老翁踏空身亡

之後被送往醫院，卻已不治身亡。

在印度，有些電梯還是這種老式的手拉門設計，也就是電梯與該樓層的門並不連動，使用者必須注意電梯的確定到達樓層，才能拉開拉門。一般正常情況是，當電梯未抵達時，該樓層的拉門應該是鎖住的，然而庫瑪卻能打開，顯然電梯出現故障，因此飯店需要為此負責任。

(中時電子報)