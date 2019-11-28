韓國瑜呼籲接到民調電話拒絕回答。

國民黨總統參選人韓國瑜近日與蔡英文總統的民調差距拉大，韓國瑜今天鄭重呼籲，支持韓國瑜的好朋友，未來接到民調，一概說「不知道」，讓所有「假民調單位」一口氣測不到真實答案，在明年1月11日投下神聖的一票，讓民進黨了解什麼叫做真正的民調。

韓國瑜近日因不分區名單、王立強共諜案等議題，與蔡英文總統的民調差距再拉開，韓下午受訪時表示，很多支持他的好朋友這段時間非常辛苦，心情如坐雲霄飛車，高高低低，甚至韓粉還被汙名化，非常感謝大家，真的讓他很感動。

話鋒一轉，韓國瑜批評，但這麼多「奇奇怪怪民調」，數字差異這麼大，因此公開呼籲所有支持他的好朋友，從今天開始，接到任何民調電話，一律「拒絕回答」，為什麼這麼做，因為假民調太多。

韓國瑜舉去年競選高雄市長前，「100次民調輸100次」，但最後大勝15萬票，現在太多有心人與機構，不停用假民調來迷惑人心，打擊韓國瑜支持者的信心，還有太多支持韓國瑜的好朋友怕被茶水表、被政治報復，因而不敢表態。

韓國瑜拉高分貝痛斥， 2019年中華民國總統選舉，民調已經無法測出真實民意，而且變成全世界民主國家的笑話。

韓國瑜28日公開呼籲支持者，從今開始，接到民調電話，一律拒絕回答。（張鎧乙攝）

(中時電子報)