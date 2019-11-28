谷歌地圖不小心曝光了美軍迪哥加西亞基地的水下設施

廣受國際戰略專家矚目的英國歸還查戈斯群島(Chagos Archipelago)聯合國決議，至今時限已過，但英國仍無意執行。其中最重要原因在於群島中的迪戈加西亞(Diego Garcia)島上的大型軍事基地已租借給美國長達50年，做為美國在印度洋上控制中東與太平洋的重要戰略據點。近期大陸大量曝光這座神秘基地的衛星影像，並深入分析稱，該基地有「印度洋不沈航母」之稱，在美中衝突升級時可對大陸南海形成重大的戰略威脅。

英國拒不執行聯合國今年5月決議要求將查戈斯群島歸還模里西斯，當然是有美國撐腰，美國在該群島上的迪戈加西亞已經營50餘年，是美國印太戰略最重要的海上基地，有「印度洋不沉航母」之稱。大陸近期公布的衛星影像中清晰地顯示出基地上的戰機跑道、轟炸機庫與停機坪、港口內海上預置艦等部署情況，並對其戰略重要性做了詳細分析。

大陸衛星影像清楚標示出迪哥加西亞潟湖上的美軍海上預置艦數量與位置。（圖／騰訊軍事）

據《騰訊軍事》指出，迪戈加西亞基地是美軍在印度洋上唯一軍事基地，地處印度洋中心，是一座面積27平方公里北向開口的珊瑚環礁，內有潟湖形成天然良港。衛星影像顯示島上的美軍機場由1條3660米跑道、1條平行滑行道、4座機庫和2處停機坪組成。停機坪設置4座B-2隱形戰略轟炸機機庫，整個機場約可容納100餘架各型飛機。基地同時備有監聽站、衛星跟蹤站、碼頭、油庫等設施，以及官兵生活區。

大陸衛星影像同時顯示，基地潟湖內停有7艘海上預置艦，其中數艘滿載物資裝備，這種預置艦是上世紀70年代末產物，可將部分戰略物資置於高機動性海上載具並部署至高危敏感地區附近，以備戰爭一旦爆發可就近支援。

分析指出，迪戈加西亞島的地理位置優越，過去30年間在美軍對外軍事干預中扮演重要角色。其中包括1991年海灣戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭，該基地都是轟炸機基地與後勤補給轉運中心。

迪哥加西亞基地處於亞洲、非洲、大洋洲交界處，能使美軍轟炸機在完全不需空中加油的情況下對東、西半球重要目標進行戰略威懾。（圖／騰訊軍事）

在印太戰略上看，該基地處於亞洲、非洲、大洋洲交界處，是唯一能使美軍轟炸機在完全不需空中加油的情況下對東、西半球重要目標進行戰略威懾和軍事打擊的海外基地。向西可伸往中東，向東可挑釁南海。且基地處大洋深處，位置隱蔽、四面環海，恐怖活動難以進入。基地的南、東、西3個方向3500公里的中程導彈射程內均無強敵，北向距印度南端1800餘公里，意味著北面的中俄等敵對國家即使對基地進行先發攻擊，也難逃印度的雷達系統監控與警告。

分析認為，美軍在迪戈加西亞軍事基地距南海僅4500公里。一旦中美博弈升級，大陸在東面應對環形島鏈壓力的同時，還要顧及來自西南方向的威脅或挑釁，這種腹背受敵的狀況是大陸亟待解決的問題。

(中時電子報)