陸委會28日下午召開例行記者會，針對反滲透法、王立強案等問題作出回覆。由於傳出民進黨明日將對「反滲透法」草案提出逕付二讀，國民黨立委曾銘宗呼籲應提出政院版本。陸委會對此回應表示，目前已有8個草案已經付委，另一方面，相關機關也正在積極將現行法規做整合，包含遊說法、政治獻金法、選罷法；目前執政黨提出的草案正在協商當中，不過法案提案權並不限於行政機關，只要手續完備，陸委會都予以尊重。

針對「反滲透法」陸委會是否作為主管機關，發言人邱垂正則表示，草案內容為規範刑事罰則，是司法機關權責，陸委會不是主關機關，但會協助辦理。

此外，昨日大陸官媒也公布王立強在大陸因涉嫌詐騙案的受審影片，有人質疑影片真實性，邱垂正則說，澳洲政府已展開相關調查，我方檢調單位也依證據來進行司法程序，一切尊重司法調查結果，影片真實性部分則不做評論。而疑似涉及國安法的向心夫婦，目前正進入司法程序，相關司法人權將獲得保障。

(中時 )