苗栗縣政府衛生局編列預算，給予各衛生所主任，每個月6000元特別費，遭縣議員陳品安質疑有違《預算法》。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣議員陳品安認為，衛生局編列衛生所主任特別費，無法源依據，有違《預算法》。（巫靜婷攝）

促進業務推行，苗栗縣政府衛生局編列52萬800元預算，作為各衛生所主任特別費，28日遭縣議員陳品安質疑無法源依據，應予刪除，陳指出，衛生所非《苗栗縣政府組織自治條例》第8條所規定的2級機關，依法不應編列首長特別費，衛生局則回應，特別費編列是全國通盤性問題，有待向中央請示。

苗栗縣衛生局考量衛生所需與地方資源連結，攜手推動健康促進業務，每個月給予縣內各衛生所主任6000元特別費，但這筆預算28日遭議員踢爆無法源依據，陳品安指出，衛生所僅是衛生局編制下的2級單位，並非自治條例所規定的2級機關，編列特別費有違《預算法》。

衛生局長張蕊仙則拿出《地方行政機關組織準則》第5條回應，指出機關名稱「隊、所」為2級機關用之，因此認定衛生所屬於2級機關。陳品安舉出警局組織下的「分駐所」為例，強調不是有「所」都是2級機關，若是2級機關也應獨立編列預算。

2級機關認定爭執不下，衛生局長張蕊仙表示，衛生所編列特別費屬於全國通盤性問題，據了解，各縣市均有編列，事實上衛生所業務推動絕非單打獨鬥，特別費有助所方與社區合作，方便與社會資源結合，針對法律解釋不同之處，人事處將向中央請示，衛生局則依請示結果辦理。

(中時 )