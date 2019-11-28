蔡雯如完成閩南語演講及朗讀都獲得全國前三的特殊成就。（旭光高中提供／張晉銘南投傳真）

來自草屯鎮旭光高中二年級的蔡雯如同學，日前參加全國語文競賽，榮獲閩南語朗讀全國特優第一名的佳績，蔡同學說，雖然以前曾經因為比賽結果不佳，一度想要放棄，但在師長的鼓勵之下，很高興能夠重新出發並脫穎而出，為自己留下珍貴的回憶。

蔡雯如說，當初是因為從小就跟奶奶一起住，自然而然就學會道地的閩南語，後來就讀草屯國中2年級時，導師陳航皈鼓勵他參加閩南語演講比賽，當時獲得全國第3名的佳績，不過國三時想要突破自我，卻跌到10名以外，讓她的心情跌到谷底，甚至想要放棄不再參加比賽。

來到旭光高中後，導師何冠葳告訴她，她的條件相當不錯，要好好把握機會，鼓勵她再接再厲，此時國文老師賴玉華也向她提出建議，可嘗試參加閩南語朗讀比賽。

期間雖然有繁忙的課業壓力，她仍然努力不懈地訓練與要求自我，終於在日前再度成功挑戰自我，拿下閩南語朗讀全國特優第一名，獲獎消息傳回學校，全校師生無不歡欣鼓舞，為她感到興奮。另外，她也完成閩南語演講及朗讀都獲得全國前三的特殊成就。

校長何光明說，蔡雯如於國中和高中時期都就在草屯就讀，除了老師辛苦指導，加上自己堅持到底，終能打敗其他高手，實在是相當難能可貴，期盼她繼續努力，朝向更遠大的目標邁進。

(中時 )