據韓聯社報導，南韓總統文在寅28日在青瓦台與馬來西亞總理馬哈地舉行會談並共進午餐，雙方在會上就在兩國建交60周年的明年將韓馬關係升級為戰略合作夥伴關係達成共識。

文在寅對馬哈地成功連任後首次訪韓表示歡迎，並高度讚賞馬哈地引領馬來西亞取得的巨大成就。兩位領導人一致認為，兩國在多個領域的合作關係不斷深化發展，尤其是韓馬自貿協定（FTA）對加強兩國經濟合作十分重要，並商定將在現有基礎上繼續加大兩國自貿協定的開放水準。

文在寅表示，馬來西亞的「東方政策」和「2030共同繁榮願景」與南韓的「新南方政策」和創新包容國家前景目標一致，相信韓馬兩國合作將推動亞洲大融合。文在寅還說，「東亞」概念由馬哈地首先提出，之後他又提出東亞經濟共同體、東亞貿易結算貨幣等構想喚醒亞洲力量，引導亞洲走向融合。

文在寅又說，韓馬兩國秉持亞洲精神進行合作，可以克服所謂經濟增長但政治外交落後的「亞洲悖論」（Asia's paradox），亞洲價值可以創造可持續發展的世界。

所謂「亞洲悖論」，常被用來形容東北亞地區政冷經熱的現象，亦即，一方面，各國之間在經濟方面的相互依存度越來越高；但另一方面，領土主權和歷史遺留問題卻給這一地區帶來了緊張。

據韓聯社報導，文在寅還感謝馬哈地在朝鮮半島問題上賦予他智慧，讓他在構想非軍事區國際和平地帶時獲得靈感。他說，南韓將把非軍事區打造成國際和平區，繼續推動朝鮮半島完全無核化、建立永久和平機制，進而成為對接大陸和海洋、引領和平與繁榮的橋梁國家。馬哈地則高度評價文在寅為實現地區和平所付出的努力，並表示將繼續支援南韓政府推進朝鮮半島和平進程。

文在寅說，很高興能與亞洲精神的創始人馬哈地一起為本屆南韓與東協系列峰會劃上圓滿的句號，韓方將大力支援明年在馬來西亞舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。會談結束後，兩國政府在兩位領導人的見證下簽署了ICT、數字政府、衛生醫療和水治理領域的合作諒解備忘錄。

2019南韓-東協特別峰會議程於25日及26日在釜山會展中心（BEXCO）舉行兩天，峰會由文在寅和東協主席國泰國總理帕拉育共同主持，東協10國領導人和東協秘書長與會。

(中時 )