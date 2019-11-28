基隆原生種山藥產季來臨，其主要品種為基隆山藥與白雪玉山藥兩個品種，製作出的料理口感上不僅較為滑順，也更加濃郁，吸引不少民眾成為老饕。市議員張秉鈞與朋廚食品老闆一起推銷生乳捲。（吳康瑋攝）

基隆原生種山藥產季來臨，其主要品種為基隆山藥與白雪玉山藥兩個品種，製作出的料理口感上不僅較為滑順，也更加濃郁，吸引不少民眾成為老饕。產發處處長林青海指出，近年來市府致力推廣農村與觀光產業，因此，特別注重瑪陵地區農村及休閒農業的輔導。（吳康瑋攝）

基隆市政府為推廣農村再生發展與山藥產業，於28日文化中心舉辦發表會，現場更邀請到基隆在地餐廳十家正妹、帥哥業者，來展示特別針對山藥所研發的創意料理。（吳康瑋攝）

基隆市政府為推廣農村再生發展與山藥產業，於28日文化中心舉辦發表會，現場更邀請到基隆在地餐廳十家正妹、帥哥業者，來展示特別針對山藥所研發的創意料理。（吳康瑋攝）

基隆市政府為推廣農村再生發展與山藥產業，於28日文化中心舉辦發表會，現場更邀請到基隆在地餐廳十家正妹、帥哥業者，來展示特別針對山藥所研發的創意料理，立委蔡適應也出席致意。（吳康瑋攝）

基隆市政府為推廣農村再生發展與山藥產業，於28日文化中心舉辦發表會，現場更邀請到基隆在地餐廳十家正妹、帥哥業者，來展示特別針對山藥所研發的創意料理，立委參選人張耿輝出席致意（吳康瑋攝）

基隆市政府為推廣農村再生發展與山藥產業，於28日文化中心舉辦發表會，現場更邀請到基隆在地餐廳十家正妹、帥哥業者，來展示特別針對山藥所研發的創意料理，市議員張秉鈞出席致意（吳康瑋攝）

基隆市政府為推廣農村再生發展與山藥產業，於28日文化中心舉辦發表會，現場更邀請到基隆在地餐廳十家正妹、帥哥業者，來展示特別針對山藥所研發的創意料理。（吳康瑋攝）

基隆原生種山藥產季來臨，其主要品種為基隆山藥與白雪玉山藥兩個品種，製作出的料理口感上不僅較為滑順，也更加濃郁，吸引不少民眾成為老饕。基隆市政府為推廣農村再生發展與山藥產業，於28日文化中心舉辦發表會，現場更邀請到基隆在地餐廳十家正妹、帥哥業者，來展示特別針對山藥所研發的創意料理，其中包括初沐咖啡的紫藥相思、朋廚烘培坊的山藥鹹派、山藥生乳捲與山藥明太子丹麥、苓蘭生態農園的白玉牛肉套餐、海棠菊花山藥鍋、食考房的山藥泥角造、美崎牛的石垣島和牛三明治等十五到創意料理，現場並提供試吃，造成一片轟動。

產發處處長林青海指出，近年來市府致力推廣農村與觀光產業，因此，特別注重瑪陵地區農村及休閒農業的輔導，他並指出，瑪陵區域是個非常適合親子家庭旅遊的地方，包含農事體驗、歷史導覽、餐廳美食等各個項目，都是豐富且有趣。他也提到，未來市府會持續投入資源，舉辦更多相關的活動，甚至未來能夠將山海一併結合，打造多元化的觀光產業。

基隆市種植山藥的農民目前已有12位，現場更邀請了其中五位代表出席，向市民介紹基隆山藥的特色，並指出，在地山藥已具備提供市場所需的能力「我們準備好了」。為了聲援在地農產，立法委員蔡適應、基隆市議員張芳麗、張耿輝、張秉鈞、童子瑋、楊石城、秦鉦與莊錦田，皆攜手出席見證基隆農業的成長及農村再生的成果。

初沐咖啡的美女負責人周軒羽指出，這次她帶來的特色產品「紫藥相思」，為運用在地食材基隆山藥及紫米所做出來的健康好喝的飲料，對於現場有人質疑熱量及澱粉量都很高的問題，她強調，這種用最健康、自然的素材做出來的飲料，不僅澱粉都是好的澱粉，並呼籲民眾「這是很天然飲品，不需要擔心。」

(中時 )