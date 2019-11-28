竹東鎮長羅吉祥涉嫌賄選里長及選民，被新竹地院依違反選罷法第99條第1項交付賄賂罪，判處有期徒刑3年10月，縣府依規定停止職務，指派羅的夫人張順朋任代理鎮長，30日舉行交接典禮，引發地方議論。

縣府民政處指出，竹東鎮長羅吉祥在11月22日一審宣判違反選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，依據選舉罷免法第117條規定，自判決之日起，當然停止其職務。

縣府依地方制度法第82條第2項規定，鄉鎮市長停職者，由縣政府派員代理，決定由對地方事務嫻熟及具有相當聲望的張順朋女士代理鎮長，以延續地方政務之推動。

張順朋是羅吉祥的妻子，現年59歲，具有企業主管經歷，擔任新竹縣議會議員助理多年，並曾為新竹縣青溪婦女協會第4屆理事長、新竹縣婦女社團領導人第19屆召集人、竹東鎮青溪婦女會第4屆理事長、竹東鎮婦聯同心會第4屆理事長等經歷，具有相當領導與行政經驗，對竹東鎮事務相當熟稔。

縣府表示，基於鎮務延續考量，決定請張順朋擔任代理鎮長，尤其竹東鎮有仁愛多目標立體停車場計畫、信義立體停車場、竹東客家音樂村、竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間等多項前瞻重大建設計畫需要延續推動，自須由適當人選代理竹東鎮長。

交接典禮29日上午10時在竹東鎮公所三樓辦理，監誓人由秘書長陳季媛主持，監交人由主計處長黃文琦擔任。

(中時 )