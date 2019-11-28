苗栗縣山坡地範圍經農委會公告檢討，12鄉鎮市共畫入山坡地約17公頃，畫出約2201公頃，其中通霄鎮畫出最多，共754公頃。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣山坡地畫出案22日經行政院農委會公告，檢討界址圖核定有12鄉鎮市受影響，共畫入山坡地約17公頃，畫出約2201公頃，縣府水利處指出，全縣山坡地範圍面積減少約2185公頃，其中通霄鎮畫出最多，共754公頃，竹南鎮389公頃次之。

苗栗縣土地面積約18萬2031公頃，山坡地面積約15萬9335公頃，山坡地面積占88％，山坡地範圍原於1980年第1次公告，因地籍重測及圖資數位化後，分別於1997及2009年重新公告，因應原畫定時間久遠、測量科技進步，縣府4年前向中央爭取，列為今年度第1批「山坡地範圍檢討變更計畫」公告縣市。

水利處水土保持科指出，計畫檢討79個地段、畫出2萬4814多筆土地為非山坡地，原預定於2020年完成，提早至今年度，12月2日將行文至各公所公開展示，方便民眾察看詳細變更範圍與圖資，而此次山坡地大舉畫出，對苗栗農業大縣是項利多，免除農民耕作、整地得申報經2單位審查的困擾。

水土保持科表示，畫出山坡地，雖降低農業及部分開發行為成本、縮短近4、5個月的繁複申請時程，但回歸一般土地管制，仍有《區域計畫法》及《非都市土地使用管制規則》等法規管理，排水有《水利法》及《非都市土地開發審議作業規範》約束，開發建築亦有《建築技術規則》等管制，仍需按規定辦理。

(中時 )