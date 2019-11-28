許多人喜歡在冷冷的天泡湯，一般認為冬季泡湯可以養生，不過醫師提醒，低血壓、三高及靜脈曲張患者，恐怕越泡身體越差，泡湯太頻繁或時間過久，都有可能造成病情惡化，嚴重的甚至會導致心肌梗塞。

溫差過大、忽冷忽熱容易導致心血管疾病發作，泡湯時應特別注意，根據衛生福利部國民健康署資料，尤其對於年長者及慢性病患者，下列6大危險動作恐致命。

1. 長時間：泡湯超過15分鐘，四肢血管擴張，造成周邊血流量遽增，易引發心血管或腦血管急症。

2. 快速起身：低血壓狀態時快速起身，容易暈倒發生意外。

3. 缺水：泡湯期間水分流失過多會造成體內缺水，造成頭昏甚至暈倒。

4. 高溫：糖尿病、高血壓、膽固醇過高患者，泡湯時溫度勿超過40℃，同時也要避免忽冷忽熱，冷熱溫差過大會導致血管急速舒張、收縮，容易引發心肌梗塞或缺血性中風。

5. 飯後泡湯：尤其是剛吃完麻油雞、羊肉爐、麻辣鍋或喝酒，因酒精、麻辣的食物會造成心跳加速，加上熱水刺激，容易導致心臟難以負荷，造成心肌梗塞、中風等意外，建議飯後至少1.5至2小時候再泡湯。

6. 單獨：有心血管等慢性疾病者，若忽略泡湯時間發生意外，又沒有親友在身邊，很容易錯過搶救時間，發生致命危險。

博仁醫院副院長、心臟內科主治醫師康志森提醒，低血壓的年輕人及年紀大的三高患者，每次泡湯應以10分鐘為限，否則血管擴張後血壓再下降，更容易昏倒，或發生起坐性低血壓。

(中時電子報)