榮獲磺溪獎的「婪生劫」的創作發想是探索人與自然間相互依存的共生關係，透過種子造形結合子宮與胎兒，以及臍帶、新芽的連結，比擬自然環境與未來，呼籲大家一起重視環境議題。這是石佳蕙第一件大型木雕藝品創作。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真攝）

恐懼往往來自過往經驗的創傷，形成潛伏內心的陰影，以為已經過去的情緒，當生命再次遭受撞擊，便會傾巢而出，讓人強烈地感受它們的存在，而人自身的原體力量會與之抗衡，石佳蕙把這樣的內心情緒衝擊、拉扯，形容為情緒的異獸，創作出「騷動下的變勢」，獲台東美展肯定。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真攝）

大葉大學造形藝術學系校友石佳蕙去年甫畢業，近日一連拿下彰化縣磺溪美展和台東美展第一名，父親是資深木雕師石振雄，從小耳濡目染的她卻不感興趣，直到7年前才開竅投入習藝，30歲才讀大學從頭學起，迅速嶄露頭角。

35歲的石佳蕙10月以大三課餘時完成的木雕作品「婪生劫」，拿下彰化縣第20屆磺溪美展立體工藝類磺溪獎，抱回15萬元獎金；本月再以作品「騷動下的變勢」囊括2019台東美展攝影、雕塑及新媒體藝術類第一名與台東獎，分別獲頒獎金8萬元與10萬元，讓人看見她蓄積爆發的創作能量。

石佳蕙是家中長女，對家中的神像代工興趣缺缺，高中畢業就到超商工讀，一路當到店長，因加盟店升遷受阻，竟自願跑到金門從軍報國；直到2011年放假返家的她陪媽媽到東勢去找父親探班，看見參加迴藝森林國際木雕創作營與許多同好現場創作交流深受感動震撼，隔年就決定辦退伍，回南投集集老家重新接觸木雕工藝。

除了向父親拜師請益，她主動參加三義木雕薪傳營，學習傳統鑿花雕刻技藝，在父親鼓勵下，她報考大學，在造藝系日籍副教授吉田敦指導下，從頭打基礎，學習許多美學藝術理論、技巧，和年齡小一輪的同學們相互切磋學習，激盪創意能量，亦迅速展現木雕創作天賦，連帶弟弟妹妹也跟著自軍中退伍回家練功。

石佳蕙說，畢業後就決心成為全職獨立創作者，靠著接案收入，努力投入創作，透過比賽、參展激勵自己持續創作，在作品的藝術性與商業性之間仍感到難以拿捏，仍希望有朝一日能夠開個展，讓更多人看見。

吉田敦指出，石佳蕙作品突破傳統木雕的形式，用當代藝術的表現手法來呈顯她的理念，包含環境生態、自我探索等議題，雕刻技術也相當細膩，因此能在眾多參賽作品中被注意到，很開心她在木雕領域的努力能夠開花結果。

(中時 )