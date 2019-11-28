35歲男星高以翔27日驚傳在錄製競賽節目時，跑步途中突暈倒昏迷、心跳停止，雖經搶救仍宣告不治，事後傳出是「心源性猝死」。據了解，高以翔昏迷當下有接受心臟復甦搶救，但《康健》訪問專家表示，現場若有AED（自動體外心臟電擊去顫器）才比較有機會搶救回來，否則光靠人工心肺復甦，「機會渺茫」。

林口長庚紀念醫院心臟內科教授張尚宏指出，「心源性猝死」指的就是心臟病猝死，常見2大原因是冠狀動脈問題以及心律不整。雖然冠狀動脈問題中因心肌梗塞引發心源性猝死就佔6成，且容易發生在冬天，但這種情況通常出現在年長者，像高以翔這麼年輕就猝死，比較大的機率是惡性心律不整。

台北榮民總醫院臨床研究科主任陳肇文表示，猝死案件中，大約8～9成和心臟有關係，當急性心肌梗塞，心臟一部分壞死、血液無法輸出，血壓驟降就有可能導致休克、死亡。男性患者通常在45歲以上，女性55歲以上，也有少部分出現在40歲以下，通常伴隨有菸癮大、使用毒品，或不明原因血管抽筋等。

心源性猝死主要來自心血管疾病和心律不整，其中又以心血管疾病中的心肌梗塞占多數。（圖片來源：Pixabay）

心肌梗塞容易發生在半夜至清晨以及冬天。陳肇文解釋，心臟在夜間應處於休息狀態，心跳較慢、血壓較低，假使這時劇烈運動，強迫心臟大量工作，自律神經就有可能紊亂，導致心臟出現異常狀態。

此外，夜間至清晨血液容易凝固、較黏稠，如果這時運動流汗，又沒有補充水分，可能形成更多血栓，導致血管阻塞。夜間運動也會讓血壓升高，血管壁斑塊變得脆弱而易破裂，形成血栓。再加上夜間低溫或冬天寒冷，血管收縮，血壓上升，都可能誘發心肌梗塞。

心律不整也來自2大原因。陳肇文指出，「原發性心律不整」是先天或遺傳性心律不整，也常合併心臟結構原本就有異常，例如心肌肥厚或心臟瓣膜疾病，導致惡性心律不整；「次發性心律不整」多由心肌梗塞或心臟發炎引起，因為心肌缺血，心臟部分受損，引發心律不整。將近一半的急性心肌梗塞患者會出現惡性心律不整，但程度不一，大部分不會嚴重到猝死。

雖然運動心電圖可以檢查是否有心律不整，但對於平常有運動習慣的人，也不容易檢查出異常。（圖片來源：陳德信）

無論是心肌梗塞或心律不整引發的心源性猝死，陳肇文表示，美國曾統計發現，55％以上男性患者、45％以上女性患者，疾病發作前都沒有症狀，事前完全不知自己有心臟病，也沒看過醫生，一發作時就是心肌梗塞、甚至死亡。若要預防急性心肌梗塞，平常還是要注意保暖，避免夜間劇烈運動，並適時補充水分。

張尚宏進一步表示，先天心律不整引發心源性猝死的比例不到5％，很難提早發現。患者平常可能也沒有症狀，除非家族中有人很年輕就猝死，才有可能意識到是否有家族遺傳，進一步接受運動心電圖檢查和基因篩檢，提前接受治療。

不過，即使接受運動心電圖檢查，醫師坦言，也不容易揪出先天心律不整的問題，除非靜態心電圖就能發現異樣。否則平時若有運動習慣，單靠幾次的運動心電圖檢測也不一定能找出異常。

此外，基因檢測篩能找出基因突變的機率也不高，「導致病患常常第一次發作就走了。」也因為運動時自律神經的改變，更容易造成先天心律不整的患者在運動時發作而心臟病猝逝，張尚宏說。

雖然先天性心律不整難以及早發現，及早治療，但張尚宏說，如果現場有AED，病患就有比較高的機會搶救回來。

陳肇文也認為，人工心肺復甦術對惡性心律不整通常效果不佳，除非是熟練的醫護人員，適時給予重擊，否則3分鐘患者沒救回來，就有可能腦死，心臟缺血超過5分鐘，再救回來的機會也很低，「若是惡性心律不整，AED一電下去，才有機會迅速把心律電回來。」

(中時電子報)