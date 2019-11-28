新竹縣種植甘藷面積約100公頃，28日在竹東地區農會舉辦首屆竹縣甘藷評鑑活動，有30位農友拿出頂級甘藷參賽，桃園區農業改良場等農業專家評審後，農友許錦世奪得甘藷王，農友黃處俊拿下整株甘藷組冠軍。

農業處長邱世昌表示，新竹縣甘藷主要栽種在竹東、竹北、新豐、湖口等鄉鎮，年產量約1647公噸，農友栽種台農57號甘藷為主，每年12月採收，果實金黃色果肉，口感鬆、綿、甜，適合烤或蒸熟食用。

首度舉辦評鑑活動，竹北市許錦世以重1.825斤的甘藷獲得「甘藷王」，他說施肥管理及種植的深淺，都會影響甘藷的品質，種太深，甘藷量不多，種淺一點量才能多，但是太多，甘藷又會不容易大，沒有想到第1次參賽就得獎，相當開心。

竹東地區農會為推廣優質甘藷，12月7日和8日在竹東鎮下員山路250巷農田，舉辦「2019竹東黃金地瓜節」，有千人焢窯、親子挖地瓜、採A菜體驗、稻田餐桌、地瓜盆栽評鑑及買盆栽做公益等活動。縣長楊文科歡迎鄉親前來體驗焢窯的樂趣，品嘗竹東烤甘藷及稻田餐桌道地的客家佳餚。

(中時 )