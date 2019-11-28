連續第8年主辦的合庫盃羽球邀請賽，本周六將於台北市日新國小開打，寶島一哥周天成預計出席開幕典禮，共有台積電、長榮航空、勝利體育等32隊知名企業逾320位球友角逐本屆冠軍，比賽免費進場，歡迎羽球愛好者到場觀賽。

合庫盃羽球邀請賽從民國82年開始舉辦，89年到100年因為金融風暴停辦，101年復辦後至今連續8年讓業餘好手有個揮灑汗水的舞台，而合庫也回饋國內體育，長期贊助甲組球員，旗下也擁有棒球隊、羽球隊、桌球隊，包括今年入選棒球12強賽的投手吳昇峰、羽球當今世界球后戴資穎、男單世界第二周天成以及桌球國手鄭怡靜、台灣第一位入圍國際桌總最佳男運動員的18歲小將林昀儒等好手都是合庫選手。

合庫除了金融專業服務，支持國家體育活動不遺餘力，連續11年榮獲教育部體育署頒發體育推手獎殊榮，成為選手站上國際舞台最強力後盾，也期許所有選手在2020東京奧運，能繼續為台灣爭取最高榮譽。

(中時電子報)