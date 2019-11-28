將於12月14日在台北和平館開打的第17季超級籃球聯賽(SBL)，28日在進行完領隊會議後，確認新球季改由博斯運動頻道與麥卡貝網路電視負責轉播，展逸國際企業則接下廣告行銷的重責大任，目前各隊洋將僅剩裕隆還沒量完身高。

由於富邦跳槽東南亞職籃(ABL)、達欣男籃宣告解散，SBL新球季將剩5隊進行，也讓賽程格外難排，所以本季也會首次出現單周4連戰的窘境，各隊都會碰上1次連4天出賽狀況，更因場地安排問題，將首次出現周一比賽的罕見情況。

第17季比賽場地將在台北和平館、桃園巨蛋、板橋體育館、高雄巨蛋、彰化縣立體育館等地舉行，假如上、下半季冠軍是同一隊，將由戰績第2與第3球隊先打年度挑戰賽，如果上、下半季冠軍不同隊，則直接進行7戰4勝制總冠軍賽。

目前除了裕隆，其他4隊洋將身高都已丈量完畢，分別是台啤塞瑟夫(211公分)與巴克利(188)、台銀瓊斯(191)與米歇爾(198)、九太葛拉米坡(205)與賽森(183)、璞園愛德(193)，由於璞園已經確定留下1個洋將名額，等待戴維斯傷癒復出。

至於裕隆，目前找來上季短暫效力過金酒的塞勒，身高仍是207公分，不過今年曾來台加盟九太打花蓮觀護盃的維克，還沒前往北市大進行身高丈量，維克與塞勒的合計身高，正常來說應該不會超過第17季的洋將身高400公分限制。

而在各隊球員名單當中，比較特別是先前宣告退休，卻又復出打花蓮觀護盃的台啤後衛成力煥，竟然再次出現在台啤新球季登錄名單之中，代表他確定不退役了，或許是因為他實在割捨不了籃球生涯吧！

(中時電子報)