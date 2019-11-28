今年1年首次在台登場的台北當代藝術博覽會，總監任天晉（Magnus Renfrew）被譽為藝博戰神，過去10多年持續深耕亞洲藝術市場的他，在第二屆台北當代藝博會前，回顧去年的成績並為今日的台北藝術環境把脈，他直言台北有很好的藏家，台北本身有極好的文化、美食，積極找出屬於台北的優勢與特色，要比觀望香港或近年挾重金打造的上海西岸藝博會，都來得重要。

Magnus曾於2007年至2012年擔任香港國際藝術展總監，並於2012至2014年擔任香港巴塞爾藝術展總監，並曾被《ART REVIEW》評選為「國際藝壇百大最具影響力人物」，看好台灣的藝術市場實力而來台創辦台北當代藝博會，Magnus強調一個大型的藝博會與城市的發展是相輔相成的，「以過去在香港所策展的藝博會為例，所帶來的效益是全面的，且不僅於藝術圈，可說整個城市都參與其中而凝聚了全城的力量。」

Magnus認為去年首屆的台北當代藝博會， 2萬8000人觀展已超出期望，國際上的媒體效應估計達3000萬台幣，他認為台北本身已有非常得天獨厚的文化、美食優勢，「許多藝術界的朋友願意來，一個大型藝博會更是讓高端的畫廊、藝術家、經紀人有機會來見見朋友，很多人都表示喜歡台北，在此地有相當豐富美好的體驗。」

因此，儘管今年因香港的抗爭運動動盪之際，許多人期待台灣能夠取而代之成為亞洲藝術交易的重鎮，Magnus則是保留地認為「永遠應該關注自己的目標而非競爭對手」因此他指出台北現階段找到自己的特色更為重要，且對國際策展人而言，「我們並不視彼此為競爭，更多的是支持、合作的關係。」因此Magnus認為與其思考香港動盪中的台灣角色，應先著眼於台灣基本的優勢和條件。

明年1月將再次登場的台北當代藝博會，Magnus表示邀本屆台灣本地畫廊比例增加，共23家在地畫廊參與，同時邀請了在大中華區當代藝術界經驗豐富的岳鴻飛（Robin Peckham）加入擔任聯合總監，12月起便將在北中南持續進行講座與台灣藏家深度溝通，期望開發、凝聚出屬於台灣特色的藝博會。

(旺報 )