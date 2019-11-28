許多人都有使用掃地機器人、吸塵器的習慣，但若讓兒童待在身邊，很可能一不小心就將懸浮微粒吸入，暴露在肺部疾病的風險中。國內團隊研究發現，使用掃地機器人、吸塵器清掃時，所揚起的PM2.5較打掃前飆高2倍以上，需耗時超過半小時才能穩定，提醒民眾多加留意。

輔仁大學醫學院副院長林瑜雯表示，清掃時所造成的揚塵，依據顆粒大小可分為PM10與PM2.5，人體呼吸系統可阻絕直徑大於10μm的微粒，直徑小於10μm的微粒則有機會進入肺部，到達肺泡區，而PM2.5更有75％的機率進入肺部深處，進而引起氣喘、過敏，甚至導致癌症。

為探討日常行為對空氣品質與兒童的影響，台塑企業王詹樣公益信託與台灣室內環境品質學會合力推動研究計畫，以兒童爬行高度（45cm）、站立高度（75cm）為基準，分別測試掃地機器人與吸塵器在運作後所產生的PM2.5濃度。

團隊發現，掃地機器人運作10分鐘後，在兒童爬行高度（45cm）所揚起的PM2.5濃度較打掃前增加2倍。吸塵器運作5分鐘，揚起的PM2.5濃度則較打掃前增加3.33倍；若觀察兒童站立高度（75cm），掃地機器人、吸塵器所揚起的PM2.5濃度與爬行高度（45cm）相同。

林瑜雯表示，掃地機器人與吸塵器具有一定吸力，一旦運作，PM2.5濃度就會立刻飆高。根據團隊觀察，使用掃地機器人清掃，需耗時約40分鐘才能讓PM2.5濃度穩定下來，吸塵器則需耗時55分鐘。

林瑜雯建議家長，清掃家裡時應盡可能配戴口罩，切勿站在吸塵器出氣口後方，並避免孩子逗留。若使用掃地機器人，可透過定時功能，選擇孩子不在家時打掃，以免孩子的健康受影響。

(中時 )