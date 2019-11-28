跳床是許多小朋友會做的事，但卻隱含著對呼吸道的影響。台灣室內環境品質學會表示，煮飯、掃地、跳床、焚香等行為，都會產生不同程度的PM2.5暴露。其中，跳床屬於空氣品質指標（AQI）中「非常不健康」的紫色警戒，焚香則達「危害」的褐紅色警戒。

國人每天約有8至9成的時間待在室內，但卻普遍欠缺對室內空氣品質的概念。台灣室內環境品質學會依據先前各項研究，將日常生活行為與AQI進行對照，以綠、黃、橘、紅、紫、褐紅呈現不同行為所產生的室內PM2.5危害。

輔大醫學院副院長林瑜雯表示，使用掃把掃地、煮飯所產生的PM2.5濃度介於35.5至54.4μg／m3之間，屬於AQI中的橘色提醒，對敏感族群不健康；使用吸塵器、掃地機器人可產生54.5-150.4μg／m3的PM2.5，屬於紅色警戒，對所有族群不健康；孩童跳床，可產生150.5-250.4μg／m3的PM2.5，屬於紫色警戒，非常不健康；焚香拜拜則可產生超過250.4μg／m3的PM2.5，屬於褐紅色警戒，達危害等級。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，PM2.5因體積小，可進入肺部深處，不同生活行為可產生不同濃度的PM2.5，但暴露的濃度越高，不一定代表危害越高，需視粒子的性質而定。某些PM2.5吸入肺部，將引起氣喘、過敏，某些則會導致癌症。即便如此，PM2.5的暴露能避免就應避免。

(中時 )