台日學生建立深厚的情誼。（廖志晃攝）

五育高中準備台灣百大小吃名店「橋頭肉圓」和在地的「南投意麵」等美食小吃招待賓客。（廖志晃攝）

美食當前，台日學生吃得津津有味。（廖志晃攝）

日本新潟藝術設計專門學校28日來到南投市五育高中進行畢業交流，校方師生熱烈歡迎，兩校學生除了展現平常的學習成果，也安排表演、交換禮物和拍照紀念等活動，中午更準備「橋頭肉圓」與「南投意麵」等美食小吃，達到美食文化交流的目的。

新潟藝術設計專門學校是透過台灣國際教育旅行聯盟的媒合與交通部觀光局協助下，由校長加藤一人親自帶領53位師生到台灣參訪，並於28日抵達五育高中進行文化交流，雙方學生不受語言隔閡所影響，互動相當熱絡，建立深厚的情誼。

為了讓外國朋友體驗台灣傳統小吃的特色，五育高中特別在中午準備台灣百大小吃名店「橋頭肉圓」和在地的「南投意麵」等美食小吃招待賓客，除了讓日本朋友大飽口福，也了解台灣的美食文化。

五育高中校長邱勝濱說，新潟藝術設計專門學校在日本是很大的NSG教育集團，總共經營27所學校，包含教育、藝術、設計、醫事和長照等各種領域。

邱勝濱說，五育高中於今年6月與日本新潟藝術設計專門學校，簽訂合作協議書，讓無法參加國際教育旅行的學生，不用出國也有機會和國外學生進行交流，這次為該校首次造訪，加藤校長也期待日後能夠在新潟接待五育師生。

(中時 )