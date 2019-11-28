伊拉克反政府示威持續，南部聖城納杰夫的示威者周三（27日）闖入伊朗領事館點火，並將懸掛的伊朗國旗降下，換上伊拉克國旗。伊朗領事館人員從後門逃出，無人受傷；當地宣布實施宵禁。南部城市納西里耶周四再爆示威，據悉18名示威者中槍死亡，至少100人受傷。

根據東網報導，示威者佔領位於巴格達中部的3道主要大橋，與警方對峙。示威者周三在阿赫拉爾橋（Ahrar Bridge）焚燒車胎，設置路障阻止警方進入。位於巴格達東南面的納西里耶周四再爆衝突，警方試圖重奪兩道被示威者堵塞的大橋，發射實彈驅散，造成多人死傷；隨後宣布宵禁，查截所有入城車輛。

警方周三為阻止示威者進入伊朗領事館而發射實彈，造成至少1死35傷。伊朗周四要求伊拉克對挑釁者採取決定性、有效及負責任的行動，並譴責示威者的行為。伊拉克警方周三亦在阿赫拉爾橋附近的拉希德街（Rasheed Street）發射實彈驅散人群，造成2死35傷。在聖城卡爾巴拉，4名示威者周二因警方發射實彈和催淚彈死亡。

南部城市巴士拉的示威者周三切斷連接烏姆蓋斯爾港口和另一港口的主要道路，令港口貿易活動減半。伊拉克民眾自10月初發起示威，抗議什葉派政府貪腐及伊朗增加對當地事務的影響力。反政府示威至今有造成350人被殺，數千人受傷。

(中時 )