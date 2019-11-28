李佳豫與《俗女養成記》中的「小嘉玲」吳以涵加入三立《炮仔聲》演出，分別飾演王少祺的妻女，李佳豫表示，第一次演台八初期讓她壓力非常大，加上又跟台劇男神黃少祺演夫妻，李佳豫笑說當知道跟男神對戲時超緊張，深怕表現不好，常常上戲時都在發抖。

李佳豫平常不太會講台語，只有以前拍戲時跟前輩請教過，「好在人物設定是從國外回台灣的人妻，所以在劇中一開始是講國語，讓我可以更快熟悉環境，最近也開始摻雜台語演出」。現在李佳豫一拿到劇本就趕快傳給朋友，請朋友錄音翻譯，然後再用注音、英文作筆記，工作人員也稱讚她講台語的口音搭配溫柔的聲線，會讓人覺得戀愛，笑說自己可以往「溫柔台語專業戶」的頭銜邁進。

吳以涵雖然不是第一次演八點時段，但仍感覺新鮮，這次演黃少祺、李佳豫的女兒，爸爸、媽媽都對她很好，等戲時都會跟她聊天，很照顧她，所以也減少新環境的陌生感。她一進劇組就被問到「爸爸2選1，如果陳竹昇與黃少祺會選誰？」她笑說：「可以2個都要嗎？」吳以涵覺得兩個爸爸都對她很好，平常在劇組都會跟她玩、很歡樂，但因為《炮仔聲》中黃少祺對不起媽媽李佳豫，笑說會多喜歡陳竹昇一點。黃少祺說：「進組前有聽說她非常會演戲，進組後與她對戲，對戲的精準度跟情緒掌握度都非常好。」

這次在劇中黃少祺有女兒，但私下有兩位兒子，被問可想再添一女兒？他笑說羨慕就好，因為兩個兒子已經夠了，家裡屋頂都快被掀開，如果有女兒的話，相信自己會非常寵女兒，很保護同時又會很擔心，但反觀家裡那兩個小皮蛋，可以摔、可以丟、可以跌，笑說之前帶兒子們去游泳，直接拋物線拋到泳池裡玩水。以前黃少祺認為自己不是那種會曬娃的人，但看到自己親戚生了一個可愛的女兒之後很羨慕，幻想自己如果有女兒的話，可能也會是一個曬娃的女兒控。

(中時 )