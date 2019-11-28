美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》，讓大陸多部門今(28)日上午齊跳腳強硬發聲，在今天下午的大陸外交部記者會上，對於大陸可能對美採取的反制措施，發言人耿爽更稱「該來的早晚會來」，至於是否影響中美經貿磋商，耿爽強烈敦促美方不得實施該法，以免影響中美關係和兩國在重要領域的合作。

大陸外交部28日上午針對美簽署涉港法案，表示將「堅決反制」，大陸外交部發言人耿爽28日下午被追問反制措施何時實施時表示，對於美方干涉中國內政、損害中方利益的行徑，中方必將採取有力措施堅決反制。任何人都不要低估中方維護國家主權、安全、發展利益的堅定決心，也不要低估中方貫徹一國兩制方針、維護香港繁榮穩定的堅定決心。

耿爽說，「至於你關心的反制措施有哪些、何時出台，請你保持關注，該來的早晚會來。」

有記者追問，美方將《香港人權與民主法案》簽署成法，是否會影響中美經貿磋商？耿爽說，中方強烈敦促美方不得實施該法，以免影響中美關係和兩國在重要領域的合作。

(旺報 )