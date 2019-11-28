你知道有一顆行星以南瀛天文館命名嗎？

中央大學鹿林天文台2008年發現編號281569號小行星，命名「南瀛天文館」並經國際天文學聯合會（IAU）通過，12月1日將由中央大學致贈小行星銘板給台南市長黃偉哲，肯定南瀛天文館對天文教育的貢獻；同時，南瀛天文館花2年打造《星動時課》，今年7月共完成36套，是全台首創系統性的國小天文課程。

中央大學天文所所長黃崇源說，「南瀛天文館」小行星2008年10月23日由蕭翔耀與葉泉志於鹿林天文台發現，發現時在金牛座位置，目前已運行到獵戶座，大小約在1-2公里間，繞行太陽1圈3.59年，離太陽最近時（近日點）為2.6億公里，最遠時（遠日點）為4.4億公里。

黃崇源說，要在宇宙發現新星體如大海撈針，同時要經長時間才能確認，小行星是目前各類天體中，唯一可由發現者命名並得到世界公認的天體，提出名稱需經國際天文學聯合會（IAU）小天體命名委員會（CSBN）審查通過並公告生效。

南瀛天文館以國小一至六年級學生為目標，把艱深天文課程教學透過團康、桌遊、故事或教具操作，轉化為好玩易懂的《星動時課》，歷經2年教案編寫、課程試教及教具研發，終在今年7月完成36套課程，108學年度起，台南市共有15間國民小學正式實施《星動時課》。

中央大學副校長陳志臣肯定台南市政府這項創舉，有助於天文教育向下扎根，他表示，小行星目前為唯一可由發現者命名的天體，中大目前取得近50顆命名，表彰許多對台灣有重要貢獻的人，如陳樹菊女士、鄧雨賢先生等，同時全台灣各縣市名稱也即將命名完成。

(中時 )