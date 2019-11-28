宋楚瑜28日走訪苗栗南庄，一些民眾慕名趕來。〔謝明俊攝〕

宋楚瑜28日走訪苗栗，前苗栗縣長傅學鵬全程陪同。〔謝明俊攝〕

親民黨主席宋楚瑜昨日走訪苗栗，在南庄接受媒體聯訪時特別強調，對於美國總統川普簽署有關香港的法案，海峽對岸也提出強烈的質疑，中美強烈的對撞，將會對台灣的股、匯市造成嚴重影響，他呼籲執政的民進黨必須好好因應。宋瑜並點名蔡總統挑選的副總統候選人賴清德，質疑賴的主張很明顯不利兩岸和平，但他要民眾不用擔心，把票投給宋楚瑜就沒問題了。

宋楚瑜宣布參選這屆總統後，首度來訪苗栗，全部行程包括走訪育達科大董事長王育文、竹南毅和實業、南庄晶華民宿，以及與苗栗縣長徐耀昌共進晚餐，都屬私人行程並未開放媒體採訪，只有下午在南庄農會推廣中心舉行座談會前，接受媒體聯訪。整個行程，前苗栗縣長傅學鵬都全程陪同。

宋楚瑜提及過去在省政府期間，他來過苗栗共83次，平均每個月來一次，來南庄則有7次，他對目前兩大黨的惡鬥、對立，不能反映多元的心聲，他來到苗栗不見觀光產業、技職教育，財政也困難，跟他過去在省府時，傅學鵬前縣長可做證，省府是主動來地方，來就是聽基層的聲音。

宋楚瑜說，這2天他為此反覆地、公開地，並透過管道向執政的民進黨提出呼籲，中美兩邊如果後續採取激烈的手段，對台灣的經濟將有重大的影響。宋楚瑜表示因為這事很重要，他再說一次，如果中美之間為了香港問題，引發中美貿易對抗和對立，對台灣的股市、匯市都會產生重大影響。

宋楚瑜呼籲，總統要趕緊和中央銀行、財政單位，對我們的金融管理要特別注意，特別是大陸如果採取最劇烈的人民幣眨值來作因應的話，對台灣的經濟會有重大影響，他呼籲要跨黨派的來要求執政政府好好的因應。

宋楚瑜並點名民進黨副總統候選人賴清德的主張不利兩岸和平，將會產生一些影響，宋楚瑜接著話鋒一轉，要各位鄉親不要緊張，只要把票投給宋楚瑜就沒問題了。

(中時 )