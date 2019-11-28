叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！，三創生活園區從2019年11月29日（五）至2020年1月5日（日）將祭出年末最終章「Let’s Christmas玩誕派對」，要和大家一起歡送2019喜迎2020！精彩活動首推1F十二立方的人氣巨星「白爛貓玩轉派對LAN LAN PARTY」。在12月的周六日也不定時有特別活動，如邀請到新生代獨立樂團唱Live、兒童的人氣天王「FOOD超人」、「聖誕寶寶拳員出擊」與大小朋友同樂。

天性白爛、愛吃薯條的「白爛貓」從貼圖、文創到各式創意商品，都獲得大小朋友歡迎！十二立方展的展區「白爛貓玩轉派對LAN LAN PARTY」精彩不斷！除了有多款限定商品之外，還有大型氣墊飛鏢靶與投籃機要和大家一起遊戲闖關拿獎品，另外還有展區限定的美食，最吸睛的莫過於5米高的白爛貓戶外巨型扭蛋機，絕對要讓大家滿載而歸！

另三創生活特別在12月7日（六）在1F中心廣場舉辦「你的獨藥，我的樂」演唱會，邀請到新生代獨立樂團與大家同樂，當天誓必要點燃大家心中的熱情，讓我們跟著P!SCO、神棍樂團、康士坦的變化球和渣泥ZANI一起HIGH翻週末，來現場同樂還有機會獲得樂團親手寫的聖誕卡片唷！

親子朋友們注意了！最適合小朋友一起同樂的活動就在這！小朋友界的人氣天王「FOO

小朋友界的人氣天王「FOOD超人」要來到三創生活園區囉！要來到三創生活園區囉！12月8日（日）在三創生活1F中心廣場有「夥伴奏夥來探險」活動，FOOD超人將攜手心心水餃帶來三首可愛的舞曲，要跟小朋友們一起扭腰擺臀，用滿滿的活力趕走冬天的寒冷！

有趣的活動不止這些，12月22日(日)在7F戶外花園還有「聖誕寶寶拳員出擊」，現場會有超人和蝙蝠俠的Coser和大家一起互動同樂，由正義使者超人哥哥教大家學拳擊，打倒妖怪拯救好朋友蝙蝠俠！當天只要穿著與聖誕主題有關的服裝參加活動，還可以獲得精美小禮物一份喔！機會難得，趕快帶家裡的小朋友一起來現場練身體、交朋友吧！

(中時電子報)