2020年即將到來，交通部首度發行月曆，向各界分享2019年的服務及建設成果，呈現交通建設的壯闊，台9線南迴公路、道路與石虎保育、高山氣象站、小港機場、港口、郵差等都成為故事主角。

交通部表示，首度製作的「2020年交通月曆」共5000份，民眾12月2日起可至9大通路免費拿取，包括火車站32處、郵局責任中心局19處、國道服務區15處、風管處13區、航空站9處、監理所7處、航務中心4處、國際商港4處、桃機1處，各通路均提供40到50份。

(中時 )