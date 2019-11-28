交通部首度發行月曆 重大建設一起入鏡 18:072019/11/28 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部首度製作月曆，海陸空運輸都成為主角。（陳祐誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年即將到來，交通部首度發行月曆，向各界分享2019年的服務及建設成果，呈現交通建設的壯闊，台9線南迴公路、道路與石虎保育、高山氣象站、小港機場、港口、郵差等都成為故事主角。 交通部表示，首度製作的「2020年交通月曆」共5000份，民眾12月2日起可至9大通路免費拿取，包括火車站32處、郵局責任中心局19處、國道服務區15處、風管處13區、航空站9處、監理所7處、航務中心4處、國際商港4處、桃機1處，各通路均提供40到50份。 (中時 ) #交通 #月曆 #建設 #通路 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 各國春聯大不同 這個國家春聯竟然是白色！？ 10:002019/11/25 生活 搞懂瘦子的6個習慣 過年不再怕發胖！ 10:002019/11/25 生活 筆記！3款必學拜年妝容 讓你好感度UP UP─下篇 10:002019/11/25 生活 撕春聯也有禁忌 這些眉角你都知道嗎？ 10:002019/11/25 生活 黑韓媒體亂報假共諜案 意圖使人不當選！韓擬提告NCC瀆職 04:102019/11/25 政治要聞 新聞幕後》黑韓媒體亂報假共諜案 ！見獵心喜的指控 失去客觀的報導 04:102019/11/25 政治要聞 用行為規範 違者加重刑責！綠推《反滲透法》 拚本會期三讀 04:102019/11/25 政治要聞 2020年發票字軌 12月3日前可申請 08:552019/11/25 財經 群益證券看本周指數區間11,400-11,700點 08:592019/11/25 財經 參訪台積電晶圓18廠 蔡英文這樣說 11:032019/11/25 政治 生活熱門新聞 離譜！蔡總統博士論文竟有444個錯字 - 生活 這7蔬菜有毒素 醫：千萬要煮熟 - 生活 好市多「過年神禮」 網推爆：一開就被秒殺 - 生活 中獎發票被吃掉 妹子亮菜刀崩潰求救 - 生活 人生必吃3大泡麵 第1名老饕推爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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