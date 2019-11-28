國民黨副總統參選人張善政到屏東東港安泰醫院和鄉親分享政策，受到熱烈歡迎。（潘建志攝）

國民黨副總統參選人張善政28日應前立委蘇清泉邀請，到屏東東港安泰醫院和鄉親分享政策，受到熱烈歡迎。對於「用癌發電」說，他表示台灣肺癌比例是亞洲第二，只比北韓好一點，空汙問題一定要非常重視，他和韓國瑜可以讓空汙減少。

包括屏東立委第二選區國民黨參選人周佳琪，及山地原住民立委國民黨參選人章正輝等人都到場。蘇清泉介紹張善政是科技人，資歷完整、說到做到，可以補足韓國瑜的不足，是3個副手中最好的。

記者問張善政關於環保署函文台中火力發電廠的燃煤許可放寬10％，他提出「用癌發電」的說法，他表示民進黨政府不顧民眾健康，台灣肺癌比例是亞洲第二，只比北韓好一點。民進黨能源政策如果在2025年把核能拿掉的話，情況不會比現在好。

至於民進黨立委王定宇說中火是國民黨執政時蓋的，張善政表示，那時因核能不夠用，所以要把中火做起來；現在把核能關掉的話，火力發電比例會更重，這是背道而馳的。我們不要看過去，要看未來，與時俱進，國民黨的政策可以讓空汙減少。

張善政也表示，若國政配明年能順利當選正副總統，民進黨提出的高鐵南延屏東是「盲腸線」，一定要配合屏東區域發展來改變路線；健保資源也要重新分配，部分資源要用於平日照顧健康；長照保險也要推動，並將長照和醫療一起執行；也會成立新住民委員會。

(中時 )