北市延平北路372巷45弄旁今天下午4點多發生火警，警消共派出16輛消防車、2輛救護車，動員警消38人到場灌救，10分鐘後撲滅火勢，無人受傷，警消還在調查起火原因。

據了解，下午4點26分，現場疑似有人在燒廢棄物，因風勢助燃，導致現場冒出大量濃煙，眼看就要引燃一旁雜物，附近民眾見狀立刻通報警消，經由消防人員以2條水線搶救，4點43分撲滅火勢。

警方獲報後立刻查訪附近居民，懷疑是有人燒雜物，不慎引發火勢，目前正由火場調查人員釐清起火原因。

(中時 )