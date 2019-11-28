延平北路空地雜物起火 警消10分鐘撲滅 18:212019/11/28 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市延平北路一處空地雜物下午4點多起火燃燒，現場冒出濃濃黑煙，警消獲報後到場撲滅無人受傷。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市延平北路372巷45弄旁今天下午4點多發生火警，警消共派出16輛消防車、2輛救護車，動員警消38人到場灌救，10分鐘後撲滅火勢，無人受傷，警消還在調查起火原因。 據了解，下午4點26分，現場疑似有人在燒廢棄物，因風勢助燃，導致現場冒出大量濃煙，眼看就要引燃一旁雜物，附近民眾見狀立刻通報警消，經由消防人員以2條水線搶救，4點43分撲滅火勢。 警方獲報後立刻查訪附近居民，懷疑是有人燒雜物，不慎引發火勢，目前正由火場調查人員釐清起火原因。 (中時 ) #警消 #火勢 #撲滅 #雜物 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 新店民宅火警 消防救出1受困女子 16:492019/11/24 社會 阿里山咖啡包裝加工廠房傳出火警 16:232019/11/25 社會 前內政部長廖了以與警消高層 表態力挺韓國瑜 10:322019/11/26 社會 理大籌組專業小組入校 警方校外待命 16:022019/11/26 兩岸 富邦產險擴大徵才 12/2報名截止 16:342019/11/26 財經 中藥無藥師把關 立委籲設中藥藥事人員法 14:032019/11/27 生活 我當然要挺警消 04:102019/11/28 時論廣場 新北首創通譯人才心理諮商課程 關懷外籍移工 14:092019/11/28 生活 台大徐州路學生宿舍 驚傳男子墜樓 16:192019/11/28 社會 20歲台大男生 徐州宿舍墜樓不治 18:152019/11/28 社會 社會熱門新聞 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 台大徐州路學生宿舍 驚傳男子墜樓 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 失物招領 OL搭火車座位下有條小褲褲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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