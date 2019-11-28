台灣民意基金會董事長游盈隆今（28）日在臉書爆料，他同學被新北市三位刑警登門偵訊，對此新北市警察局表示，本案為刑警大隊科技犯罪偵察隊於網路巡察時發現，為查證是否為假訊息，並釐清是否涉嫌違反選罷法，遂由3名偵察佐主動前往調查。

游盈隆在臉書爆料指出，他同學前天因為轉貼國中同學所po的照片及短文到fb上，三天後被新北市三名警員開車南下借新竹香山潮山派出所於晚上9:45開始偵訊調查作筆錄約二小時， 除了刪除手機內容，並扣上違反選罷法的大帽子，偵查起訴。政府在網路上如此控制話語權，質疑有道理嗎？

游盈隆表示，他第一時間覺得很詫異，直覺不對勁，雖然這位同學親藍，長期以來政治立場跟我不一樣，但被公權力這樣對待，他覺得有必要深入了解。

新北市警察局回應，本案為刑警大隊科技犯罪偵察隊於網路巡察時發現，為查證是否為假訊息，並釐清是否涉嫌違反選罷法，遂由3名偵察佐主動前往調查。

(中時 )