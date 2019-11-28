陳德烈28日上中天《麻辣天后傳》，受訪時他說甫出道時就與高以翔認識，聽到他英年早逝的消息感到很惋惜。他對高以翔的印象是人品很好，對待周遭的人都是溫和以待，即使話不多但是待人有禮，在工作職場上十分敬業，早期在小巨蛋拍攝偶像劇《戀愛女王》時，連續在低溫下拍攝冰上曲棍球6-7小時，高以翔都沒有任何一句怨言。

陳德烈認為畢竟多年前因工作上才有交集，那時曾與高以翔打過球，只是當時兩人身體狀況都年輕，與現在無法相提並論。後來高以翔的事業重心轉往內地，兩人的往來變得沒那麼頻繁。起初聽到高以翔送醫的新聞，當下真心祝福他能夠早日康復，後來聽到遺憾的消息心裏也是難受的。

陳德烈去年12月剛向「無雙樂團」創團團員的女友陳咏彤求婚，他表示只有求婚成功，彼此時間都忙碌，至今尚未敲定時間與女友到戶政事務所辦理登記，未來他也有計畫往網路平台經營。

(中時 )