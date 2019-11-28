憲兵指揮部前天在臉書貼出「佈憲」保防單元劇照，被質疑影射國民黨總統參選人韓國瑜為「匪諜」，隨後澄清演員身穿鐵灰色襯衫，是因為打光才變藍色。韓國瑜今天下午聞言後笑出，指「愈描愈黑」，批評本應行政中立的軍人，如今拍馬屁拍到馬腿，應檢討並向國人說清楚。

「中華民國憲兵指揮部」26日在臉書貼出的劇照中，有一名身穿藍色襯衫、光頭男士，外貌神似國民黨總統候選人韓國瑜，被憲兵壓制在地，遭質疑影射韓國瑜後，當晚便刪除照片。憲兵政戰主任余熙明下午舉行記者會，會上數度道歉，澄清演員身穿灰色襯衫，是因為燈光照射才變成藍色。

對此，韓國瑜下午受訪表示，軍人就是要確保中華民國的安全，要行政中立、跳脫政黨，一心一意為全國人民服務，如今主動捲到政黨裡面去，拍馬屁拍到馬腿，當全國民眾一片譁然後，再修改說詞，國防部實在讓人非常失望，應該要查明為什麼軍令宣導的軍教片，影射性這麼強，需要檢討並且要對國人說清楚。

(中時 )