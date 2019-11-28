苗栗縣環保局針對石化業進行專案管理，加強大型石化廠法規符合度、污染排放的防制設備操作、設備元件、廢水處理廠等稽查工作，並輔以科學儀器為稽查手段，有效釐清逸散、洩漏及異味來源，獲得良好執行成效，石化業異味陳情案件數已有效降低。

苗栗縣環保局表示，近年民眾對於空氣污染議題關注度逐年提高，而民眾主動舉報環境相關污染問題的陳情管道也逐漸暢通。據環保局統計，苗栗縣1至10月，石化業異味陳情由105年58件、106年58件、107年53件至108年43件逐年降低。另工業異味陳情案件數，在頭份市由105年345件下降至108年196件（減少43.1％），苗栗市由105年340件下降至108年190件（減少44.1％），顯示民眾對於空氣中異味問題的陳情量已有顯著減少。

環保局長陳華盛表示，環保局從105年起迄今皆針對石化業進行專案管理，加強大型石化廠法規符合度、污染排放之防制設備操作、設備元件、廢水處理廠等稽查工作，並輔以科學儀器為稽查手段，有效釐清逸散、洩漏及異味來源，並以輔導及稽查並行的管制方式，獲得良好的執行成效。

環保局並持續加強污染源稽查工作，以「紅外線熱顯像氣體測漏儀（FLIR）」共查獲2家共4處次的洩漏，另於法規符合度查核共查獲5家18處次的洩漏，其洩漏的元件經本局複查確認改善完成，揮發性有機物之減量達50.4公噸，另在管道稽查檢測上，共查獲4支排放管道異味不合格，共計裁罰90萬元整，並要求公私場所執行限期改善作業，現皆已提報改善規劃書，本局將依規劃書派員定期追蹤公私場所改善進度，以確認公私場所如期改善完成。

(中時 )