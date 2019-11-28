全國落花生產業協會理事長丁明貴（右一）說，收購每台斤40元價格太高，因品質良莠不齊，販仔很難「出腳手」。（許素惠攝）

農委會農糧署作物生產組簡任技正蘇登照（右二）也出席研商會議。（許素惠攝）

雲林縣政府下午邀集農會、公所、合作社場、加工廠等共同研商如何協助解決花生問題，全國落花生產業協會理事長丁明貴說，價格起落和量息息相關，是市場自由機制，如今政府干預，每台斤40元，但有的品質不好，讓盤商卻步。

農委會農糧署作物生產組簡任技正蘇登照、農糧署中區分署課長張文美等也出席會議，蘇指出，農委會持續輔導加工廠、合作社協助收購花生，截至目前已收購700多公噸，未來市場若回歸機制，會研擬停止收購政策。

有盤商指出，花生進口的關稅配額每年都有，且進口成本較低，農委會把每台斤收購價格訂在40元，實在有點高，因為品質良莠不齊，有的品質不好，如果以40元收購，一定虧本。

丁明貴也說，40元收購價一訂，說實在的，讓販仔很難「出腳手」，等於完全沒有議價空間，但是農產品價格起伏完全是自由市場決定，初始採收因量少，一定比較貴，後來採收量漸漸多，量多當然價格會下修，往年從40多元跌到30幾元，約需2、3周時間，今年在1周就跌了10元，他也覺得很奇怪。

雲林縣府農業處統計，雲林落花生生產面積占全台7成，二期花生種植面積9595公頃、總產量2萬5900公噸，截至本月27日止，還有6739公噸還未採出售。

農會與公所農業課人員說，由於收購品項及品質未明確訂定，衍生許多混亂，也讓民間單位難以配合。

雲林縣長張麗善說，縣府除對二期花生對地補貼每公頃2000元外，也建議農委會輔導轉作、實施種植面積登記，嚴格管制花生進口量與時間，並提高關稅避開採收期。

蘇登照表示，為強化農民團體進場收購，運輸、加工等費用每公斤補助11元，其中電費最高補助5個月，而大家提及的問題及建議，也會帶回討論，俾找到更有利的方法解決產地價格問題。

(中時 )