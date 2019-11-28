潮州火車站今年旅客數比去年同期增加16％，帶動潮州驛站人潮，店家也陸續進駐。（潘建志攝）

屏東潮州車站今年1到10月旅客數比去年同期增加16％，帶動潮州驛站商場人潮，店家也陸續進駐，前景看好。目前商場已有8間店家營運，負責經營的屏東太平洋百貨公司表示，希望商場能在農曆年前開幕，屆時將有約20家店，形成完整商圈。

潮州車站站長郭坤岳說，潮州車站今年1到10月，平均每天有8218人次進出，比去年同期增加16％；營收則是平均每天37萬485元，比去年同期成長10％。無論是旅客人次或收入的成長幅度，都是屏東車站的1倍。

旅客數成長帶動周邊商機，「潮州驛站」商場於10月中試營運，驛站籌備處長李玉芬說，目前有8間店家已營運，預計年底前還會有多家餐廳、服飾店、麵包店加入。目前還有站體漏水等問題，希望商場能趕在農曆年前開幕。

她說，目前已營運的店家生意都還不錯，其中最早營運的健身工廠，目前會員數已達2800人左右，成績超乎預期。明年初太平洋將接手車站停車場經營，屆時將搭配消費免費停車的優惠，相信會帶來更多人潮。

最新開幕的餐廳「皇家馬德里」創辦人陳雪說，驛站商圈雖然租金高，但人潮聚集效果好，又能降低部分人事、經營成本，所以決定陸續在屏東驛站及潮州驛站展店，對於驛站商場發展前景也很看好。

(中時 )