演員高以翔27日不幸在大陸錄製節目《追我吧》時猝逝，享年35歲。高以翔的家屬決定將遺體運回台灣。有名曾在航空業待過的網友就PO文透露，運遺體的形式，其實只要客機腹艙夠大，不見得一定要用貨機載運。

一名網友過去曾在ptt八卦版上指出，人類遺體在運送時的代碼是HUM（Human Remains in Coffin），而HUM一般是用冰櫃或棺材常溫運送，比較常見的是棺材常溫運送，這種情況一般來說是把棺材放進貨櫃封好運送。

網友說明，常溫運送裡，飛機的貨艙有溫控設備，但某些機型放HUM的位置有所限制，像是窄體客機，很多是散裝，無法裝貨櫃，這時就會需要特殊處理。

網友表示，通常航空公司的貨運人員會帶一個紅包到機下，裏頭裝一點錢，交給負責裝卸的領班，領班則會當場把這個紅包袋子撕一撕，分送給當班機的所有地面人員，而這筆往生者的買路財必須在當天下班前花掉，所以通常會買零食請大家吃。

(中時電子報)