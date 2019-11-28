新光三越台北信義新天地今年攜手時藝多媒體，融合萬花筒和鏡面元素結合光影視覺特效、數位投影科技，在香堤廣場打造17米的「萬花筒耶誕樹與奇幻樹屋」，以及空橋上的「星耀光廊」共6個奇幻打卡熱點，《聲林之王2》新聲李艾薇、吳霏、曾韻璇今晚（26日）擔任點燈大使現場演唱，搶先進到奇幻樹屋，體驗網美360度無死角拍照的樂趣。
這次必去的打卡點還包括A8 1F東側走廊的「童趣魔鏡雙人舞」、A9前遊賞角的「幻境微森林」、A4東北角門口的「奇幻鈴鐺」、空橋連接點「轉角小驚喜」的7座品牌耶誕樹，另，有超過30萬顆燈泡從A4延伸至A11形成320米的星光大道光，全面營造耶誕氛圍。
預計27日起至明年1月2日舉辦超過100檔活動、每天16時30分至22時共有超過400場雪花燈光秀，預計吸引逾400萬人次觀賞，較去年380萬人次約多5％。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。