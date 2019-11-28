新光三越台北信義新天地今年攜手時藝多媒體，融合萬花筒和鏡面元素結合光影視覺特效、數位投影科技，在香堤廣場打造17米的「萬花筒耶誕樹與奇幻樹屋」，以及空橋上的「星耀光廊」共6個奇幻打卡熱點，《聲林之王2》新聲李艾薇、吳霏、曾韻璇今晚（26日）擔任點燈大使現場演唱，搶先進到奇幻樹屋，體驗網美360度無死角拍照的樂趣。

這次必去的打卡點還包括A8 1F東側走廊的「童趣魔鏡雙人舞」、A9前遊賞角的「幻境微森林」、A4東北角門口的「奇幻鈴鐺」、空橋連接點「轉角小驚喜」的7座品牌耶誕樹，另，有超過30萬顆燈泡從A4延伸至A11形成320米的星光大道光，全面營造耶誕氛圍。

預計27日起至明年1月2日舉辦超過100檔活動、每天16時30分至22時共有超過400場雪花燈光秀，預計吸引逾400萬人次觀賞，較去年380萬人次約多5％。

曾韻璇（左起）、吳霏、李艾薇今搶先進新光三越台北信義新天地奇幻樹屋，在萬花筒光影效果中入鏡。（盧禕祺攝）

李艾薇（左起）、吳霏、曾韻璇走進新光三越台北信義新天地奇幻樹屋，鏡面走道可拍出多重人影效果。（盧禕祺攝）

新光三越台北信義新天地奇幻樹屋的萬花筒光影效果千變萬化。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地奇幻樹屋的萬花筒光影效果千變萬化。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9前遊賞角的「幻境微森林」，耶誕樹和鏡面耶誕樹交錯，加上地面投射雪花光點，可從不同角度拍出獨特風格。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A4東北角門口的「奇幻鈴鐺」，以多角鏡面創造折射效果。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地空橋上的「星耀光廊」，有如點點繁星。（新光三越提供）

(中時 )