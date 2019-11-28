「人工智慧」（AI）棒到可以反貪？印尼長期受貪污問題困擾，印尼總統佐科威今年初尋求連任時，曾表示會致力維持廉潔政府。據《香港經濟日報》報導，佐科威計劃用AI管治，28日向印尼政府部門下令，要求於2020年取消印尼2個公務員職級，及使用AI取代，避免因政府官僚作風窒礙印尼投資。

路透社報導，佐科威28日出席論壇時表示，明年會將政府的頭4個公務員職級裁減至2個，使用AI來取代被裁減的公務員職級，以打擊官僚作風。

佐科威表示︰「我已向部長下令以AI取代公務員。我們借助人工智慧，將可提升官僚體制的效率。」

2019南韓-東協特別峰會26日在釜山會展中心（BEXCO）開議期間，印尼總統佐科威（左）與南韓總統文在寅舉行會談。 （美聯社）

佐科威強調，AI取代公務員計劃仍須獲得國會通過。他沒有透露計劃細節，目前仍未知印尼政府計劃裁減的公務員職級，以及如何應用AI技術。

佐科威今年4月勝出大選及成功連任，自10月展開其5年的總統新任期。佐科威28日於會上表示，期望印尼可減少依賴自然資源，以改變其經濟結構。

他提出印尼應轉型發展高端製造業，例如生產電動車，並在行業中使用煤炭、鋁土礦等原材料，而不只是出口原材料。由於經濟產業轉型需大量國外投資，他提出打擊官僚作風，正是作為改善商業環境的措施，以吸引國外投資。

佐科威又表示，全球經濟放緩下，預料印尼今年的經濟會增長5.04％至5.05％，較目標的5.3％低。

(中時 )