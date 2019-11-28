基隆警方迅速破案，研判並非針對性行竊的公車大盜。（許家寧攝）

基隆市公車近來傳有「公車大盜」利用公車乘客不斷上下車時，趁亂偷走駕駛座位旁的私人包包直接下車離去，駕駛休息時才發現包包不翼而飛，警方循線發現竊賊只是普通老婦人，提醒駕駛座空間狹小，司機隨身物品往往必須擺在視線之外，讓有心人有機可趁。

魏姓駕駛指出，開車時一直注意周遭人車動態，根本無暇他顧，未料竟有乘客拿起包包直接下車離去，班次結束後才發現包包遺失，調閱車上監視器畫面，清晰拍到一名女乘客偷竊過程，車外攝影機也拍到竊嫌下車後直接打開包包觀察的畫面。

駕駛立即前往派出所報案，警方從乘客在和平島下車，研判恐有地緣關係，不斷奔走找來居民指認，不到3個小時就掌握老婦人身分，同時調閱街口監視器畫面，確認婦人拿著贓物行走的畫面，迅速破案，不過婦人因在外散步，多次上門約詢都撲了空。

和一所長蔡皓宇說，警方27日晚間8點總算找到了6旬老婦人，了解婦人並非第一次犯案，僅坦承「拿了就走」所幸並隨身包包內物品沒有短缺，駕駛找回失物後，表明不願追究，由於竊盜屬公訴罪，警詢後將婦人依法移送基隆地檢署偵辦。

警方表示，目前市內未接獲有專挑大客車駕駛偷竊的「公車大盜」案件，研判應屬個案，不過公車駕駛因座位空間狹小，呼籲駕駛隨身物品應多注意，盡量擺在視線之內，也提醒搭乘公車的民眾，也勿動貪念，以免後悔一輩子。

(中時 )