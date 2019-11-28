國民黨總統參選人韓國瑜陣營邀民進黨總統參選人蔡英文舉行政見辯論，但遭冷處理。韓國瑜今天下午表示，辯論會的好處如乒乓球，互動性強可激盪火花，若一個人打高爾夫球，打完後看讀稿機念稿，民眾根本無法了解，他也說，他會負責任的宣布政策，希望蔡英文能從善如流。

韓國瑜陣營近期要求直球對決，期盼能和蔡英文總統來場政見辯論，蔡英文陣營則稱歷來總統大選都有政見發表、辯論會，按規定進行。

韓國瑜下午受訪表示，辯論會的好處是乒乓球，彼此互動性強，可激盪火花，透過公開辯論形式，讓人民更了解未來國家領導者，如何帶領中華民國。

韓國瑜接著說，如果是高爾夫球，一個人自己打完以後看著讀稿機回答問題，這樣全國民眾不了解，因此希望是辯論形式，透過問與答、攻與防，清楚闡述彼此的理念，很樂意期待與蔡英文總土舉辦辯論會。

韓國瑜痛批蔡英文的能源政策僵化、大錯特錯，漠視公投結果，不停燒煤炭，犧牲中部人的肺，實在令人受不了，呼籲蔡英文總統、經濟部長、台電公司都要去思考。

他個人覺得自己的能源政策可行性最高，認同以核養綠一段時間，只要人民同意且安全無虞再重啟核四，他會非常負責任的宣布政策，希望蔡能思考從善如流。

(中時 )