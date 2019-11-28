11月30日起至明年元旦，每日下午3時至晚間11時縣民大道、新站路口往土城方向將禁止左轉新站路。（新北市交通局提供／譚宇哲新北傳真）

新北歡樂耶誕城本月開城以來，每天吸引人車潮前往，新北市交通局表示，為維持主要幹道車流順暢和秩序，自30日起至明年元旦，每日下午3時至晚間11時縣民大道、新站路口往土城方向將禁止左轉新站路，用路人可提前由漢生東路或至民權路左轉。

交通局交通安全科長林昭賢表示，為因應大量人車湧入新北歡樂耶誕城，市民廣場周邊人行道於每日下午4時至晚間11時禁止騎乘自行車，以維護行人安全。

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