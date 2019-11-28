板橋縣民大道 11／30至明年元旦時段禁左轉新站路 18:482019/11/28 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北歡樂耶誕城活動期間，板橋區新站路入夜後湧現人車潮。（新北市交通局提供／譚宇哲新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 11月30日起至明年元旦，每日下午3時至晚間11時縣民大道、新站路口往土城方向將禁止左轉新站路。（新北市交通局提供／譚宇哲新北傳真） 新北歡樂耶誕城本月開城以來，每天吸引人車潮前往，新北市交通局表示，為維持主要幹道車流順暢和秩序，自30日起至明年元旦，每日下午3時至晚間11時縣民大道、新站路口往土城方向將禁止左轉新站路，用路人可提前由漢生東路或至民權路左轉。 交通局交通安全科長林昭賢表示，為因應大量人車湧入新北歡樂耶誕城，市民廣場周邊人行道於每日下午4時至晚間11時禁止騎乘自行車，以維護行人安全。 (中時 ) #11 #歡樂 #新北 #交通局 #安全 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益證券看本周指數區間11,400-11,700點 08:592019/11/25 財經 《期貨》美中貿易釋利多，三大期指齊揚 09:092019/11/25 財經 台股拚攻11,600點關卡 台指期一度漲70點 09:512019/11/25 財經 人幣中間價貶91點 10:012019/11/25 財經 《汽車股》裕隆日產推新車，助攻Q4營收 11:082019/11/25 財經 《集中市場》上週外資在集中市場買超49.91億元，鴻海居冠 12:162019/11/25 財經 雙11才結束 網購平台再推雙12年終購物節 22:192019/11/26 財經 玻利維亞睽違11年 再派大使駐美 08:262019/11/27 國際 新北瘋東京奧運 來新北博物館做運動 10:192019/11/27 生活 陸房企11月海外融資逾50億美元 11:282019/11/27 財經 生活熱門新聞 離譜！蔡總統博士論文竟有444個錯字 - 生活 這7蔬菜有毒素 醫：千萬要煮熟 - 生活 好市多「過年神禮」 網推爆：一開就被秒殺 - 生活 中獎發票被吃掉 妹子亮菜刀崩潰求救 - 生活 人生必吃3大泡麵 第1名老饕推爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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