激烈的百貨周年慶檔期結束後，目前正逢零售市場的傳統淡季，各大百貨業者紛紛舉辦異國、或是本土美食物產展攬客。其中，豐原太平洋百貨自今（28）日舉辦「客家美食物產展」，共引進26家特色美食攤商，可望透過美食物產展、吸引消費者上門逛街購物。

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，參展廠商包括具代表性的客家美食「大嬸婆食品」、充滿櫻花蝦香氣的伴手禮首選「蔡淘貴」、以獨特文創商品聞名的「活石生活創意工坊」等；11/30當天，還有御品龍鬚糖糖蔥實演，以及12/1、12/7眾多DIY活動上演。

值得一提的是，統一發票日前開出9-10月中獎得主，豐原太平洋百貨APP會員於9月週年慶期間購買內衣的發票，幸運獲得頭獎20萬元！林幽蘭表示，這次發票中獎的消費地點就在9F特賣場，目前正在舉辦「客家美食物產展」，歡迎消費者前來試試手氣。

除了客家美食物產展之外，隨著耶誕節的腳步逼近，太平洋百貨也開始飄著濃濃的耶誕味！林幽蘭說，11/28至12/8舉辦耶誕狂歡慶，全館2-7F（含1F鞋區）單筆消費滿3,000送200；滿1萬送500；12/9~12/20全館累計消費滿3,000元，還可參加「耶誕禮物抽獎活動」，獎項包括Panasonic電烤箱、OSIM水霧機、Panasonic吹風機等，現抽現領！

(工商 )