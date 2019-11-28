為肅清各式非法槍械，防制槍擊案件發生，同時淨化大選前治安，警政署自本月20日至26日止，執行今年第6波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共計查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例40件42人，掃蕩改造槍械場所7處，緝獲非法槍枝56枝，其中制式槍枝2枝、改（土）造槍枝40枝、改造空氣槍14枝。

警方以「查緝各式非法槍械」、「掃蕩改造槍械場所」、「降低槍擊刑案發生」為三大主軸。其中。刑事局偵查第一大隊查獲某建設公司陳姓小開，持有1把號稱「山豬殺手」的空氣長槍、2把空氣短槍，送驗後發現都具殺傷力。

警方另查獲北市文山區鄭姓角頭持有大批槍彈，搜出5把改造手槍、550顆子彈，起初一名年輕小弟出面投案，但後來供出是以40萬元代價替鄭嫌頂罪，檢方將鄭嫌聲押獲准。

刑事局中部打擊犯罪中心偵破60歲周姓男子，在台南住家改槍，起出5把改造手槍及罕見的連環弩，周男供稱是收藏把玩，檢方諭令30萬元交保。

(中時 )