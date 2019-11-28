針對蔡英文總統和經濟部強調台中火力發電廠減煤，降低空污傷害，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今（28）日表示，蔡政府還是不願誠實面對民眾，只敢用區域性的數字來假裝自己有好政績，但「用肺、用癌發電」最真實狀況卻沒有讓全民知道。因為即便中火燃煤數字降低，新北的林口、高雄的大林、興達、民營的麥寮、和平這些燃煤電廠的燃煤用量與發電度數卻增加。2018年燃煤發電度數是有史以來最高，也是有史以來第一次超過1300億度，達1312億度。

國政團引用經濟部能源局資料指出，從2014到2019年(2019為預估值) 全國燃煤噸數分為4838.1、4595.8、4697.7、4927.7、5067.8、4993萬公噸，從2012年到2017年的燃煤發電度數分為1224、1215、1234、1171、1212、1279、1312億度

黃曼昕指出，這些數據明明白白顯示，蔡政府只是把台中火力發電廠的燃煤移到其他的燃燃電廠去燒而已。蔡英文執政期間，不止燃煤發電度數2018年創新高，燃煤噸數也是歷史最高，即使2019年的預估數字，都比張善政院長時代多得多。這也是為什麼蔡政府只敢提中火，不敢說全國。

因此國政團呼籲蔡總統要搞清楚數字，但千萬別玩數字遊戲。就好像2018年11月21日經濟部能源局的聲明，用錯誤的2018到2025年，嚴重低估的發電量數字來唬弄全民，嚴重低估2025發電量只有2774億度，要大家相信2025年再生能源能達到20％的發電度數，但實際上2025年的真正的發電度數在2019年3月的預估卻高達3132億度，整整差了360億度。想要用再生能源占比達到20％，就是做不到，且根據最新的民意調查顯示，也有六成以上的民眾認為要達到這個目標是作不到的，所以，民進黨慣用手法就是用話術來騙選票。

(中時 )