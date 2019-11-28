殯葬龍頭、龍巖公司前南區經銷商龍智營業處驚爆吸金，副總經理吳祥志、兒子吳順益涉嫌指示公司幹部對外招攬高利「轉約投資案」，檢調查出被害者遭坑殺達3億多元。吳氏父子、公司幹部曾小樺三人27日晚間相繼移送地檢署複訊，其中吳祥志涉嫌重大，有串、滅證之虞遭檢方聲押，28日下午經高雄地院開庭裁定羈押，並禁止接見通信。

日前，上百名投資受害者組成「龍巖南區龍智處受害者自力救濟會」，四處陳情並向檢調單位檢舉，指眾人抱著信賴龍巖、投資品牌之心態，投資龍巖「龍智營業處」的商品並附加轉約投資案，沒想到血本無歸。

自救會更踢爆，東窗事發後，龍巖無預警將龍智營業處裁撤，企圖與詐騙案完美切割。除此之外，吳祥志更授意兒子吳順益接手原龍智營業處所有業務及客戶，將營業處改名為「弘千營業處」繼續營業。

高雄地檢署檢察官27日指揮調查局新北市調處南下搜索龍智南區營業處辦公室，並約談吳氏父子等相關人員到案說明，晚間陸續將三人移送地檢署複訊。其中，吳順益、曾小樺各以50萬、20萬元交保，吳祥志則因涉嫌重大，28日凌晨遭檢方聲押，下午高雄地院召開羈押庭後裁定羈押禁見。

龍巖28日第一時間也在「公開資訊觀測站」上貼出澄清訊息，強調已於11月16日聲明3億元投資商品非龍巖銷售之商品，是承攬經銷商「龍智實業有限公司」負責人吳祥志及其業務員曾小樺等人個人所為之招攬投資或借貸行為，與龍巖無涉。

龍巖同時強調，得知該事件後即對相關人員進行裁處，吳祥志之子吳順益稱其帳戶早期即供父親借名使用，聲明自始未涉入本案。吳順益與涉案業務的資金往來龍巖並無調查權限，全案主動交由檢警調查。吳順益以50萬元交保後，龍巖即依承攬銷售契約規定與弘千處終止承攬關係，同時強調弘千與龍智營業處無關。

針對營業處遭搜索一事，龍巖也稱根本沒有設置南區辦公室，也無遭檢調人員搜索。另也強調南區副總吳祥志是前南區承攬經銷商「龍智實業有限公司」負責人，非龍巖員工。

龍巖強調，期盼檢警迅速調查、釐清真相，也將權力配合後續偵辦，將違法人員繩之以法。

(中時 )