私校教師被資遣，教育部今提出比照《勞基法》，年資1年發半個月資遣費，最多發全薪6個月，預計2021年1月1日起實施。不過教育部強調，這項政策不具強制性，私校如果願意配合辦理，教育部願意補助資遣費的32.5％。

目前公教人員被資遣或離職，可領7個月慰助金；但私校教師被資遣，只是結清自身退撫儲金帳戶中的存款，沒有資遣費。台灣少子化問題嚴重，私立高中職及大專院校招不足學生而要資遣老師將成常態 ，這些人被迫離開校園，他們需要得到公平對待。

立法院今年5月審議《教師法》時做出附帶決議，要求教育部參考《勞基法》精神，處理私校資遣老師的資遣費問題。教育部經過半年研議，今天提出比照《勞基法》，被資遣的私校教師，年資1年發放半個月資遣費。

教育部今天召集相關單位討論，人事處長陳焜元表示，現在私校教職員約5萬多人，過去5年，私校每年平均約資遣120人。對於被資遣教師的處境，昨天與會者皆能體諒，因此朝向私校資遣教師可以給資遣費，但不強制。

陳焜元說，私校資遣教師，可以維持現制，就是不給資遣費；但是若學校願意給，教育部補助32.5％。這項政策從2021年1月1日起實施，推動幾年後，再看實施成效，決定要不要修法強制推動。

(中時 )