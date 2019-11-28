台中市府建置身心障礙者務據點，目前已達16處，預估今年底增至18處，社會局長彭懷真28日表示，市府將擴大爭取社會住宅空間、釋出公有場地、增加與特教學校合作，開發民間資源等多方管道，擴大服務能量，期待未來爭取機會轉介到庇護工廠或直接進入就業市場，具備自立生活能力。

社會局表示，台中市政府持續擴增身心障礙者社區日間作業服務設施已達16處，預估今年底增至18處，未來每年也將以成立2至3處為目標，盼讓更多弱勢身障者參與社會，同時分擔家屬的照顧壓力。

在中區自閉症教育協進會開辦的小作所接受服務的小育，透過規畫安排，逐步學習商品標價、分類、上架及環境整理等工作，在店裡會與客人親切打招呼、協助結帳。

小育表示，服務過程體會到珍惜身邊所有人事物，認真投入作業，同時也參與羽球、桌球等社區活動。

彭懷真說，市府將持續爭取社會住宅空間、釋出公有場地、增加與特教學校合作、開發民間資源等多方管道，擴大小作所服務能量，同時致力服務在地化，提供身心障礙朋友學習生活技能的環境，期待他們未來爭取機會轉介到庇護工廠或直接進入就業市場。

(中時 )