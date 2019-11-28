綠能業者整地施作地面型太陽能板。（新北市議員蔡淑君提供／譚宇哲新北傳真）

私人地原本為一片綠地。（新北市議員蔡淑君提供／譚宇哲新北傳真）

新北市林口區興林路與興林路221巷口一處占地2000坪私人土地，近日地主出租給綠能業者，施作地面型太陽能板，遭附近住戶質疑恐造成光害，在工地圍籬掛上白布條抗議，業者則強調一切合法，將再與地主商議討論，立場持善意且開放。

據了解，該處私人地原本為一片綠地，日前施工機具、人員進駐整地，變成紅土一片，引起住戶關切，一問之下得知是要在空地種電，憂心原本住宅區的好視野被破壞，更可能有光害問題，進而向新北市議員蔡淑君陳情。

蔡淑君28日舉辦會勘，她指出，該地位處住宅區，業者卻在住宅區中央設立地面型太陽能發電設備，不過太陽能不需要環評，因此業者在該私有土地持續設立太陽能發電，造成當地的民眾困擾，且會勘完業者還持續施工。

新北市經發局長何怡明表示，根據規定，太陽能等再生能源設施免實施環境影響評估，但此案在第一種住宅區，附近皆為住宅，已要求業者先停工，今也會發公文給業者，未來若繼續施工將研擬相關行政裁罰。

何怡明表示，由於業者是向台電等單位申請，最後交給新北市核備，針對民眾反彈，會函請經濟部能源局釋疑，並訂定相關準則，目前只有風機發電才需要遠離住宅區250公尺，會請能源局儘速釋疑。

業者中租能源表示，此案場為地主邀請本企業協助太陽能發電設備設置，在考量配合政府綠能政策，而且確保符合法令下協助設置太陽能發電設備；對於居民的意見，將再與地主商議討論，立場持善意且開放。

(中時 )