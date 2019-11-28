郁慕明和賴岳謙在「慕明而來」影音節目中，批兩黨對兩岸關係立場。

2020年總統大選兩岸關係是關鍵議題，台灣是屬於民進黨政府說的「南島語系」國家嗎？還是國民黨談的九二共識下一中各表？為探討攸關台灣未來的兩岸關係議題，中時電子報今推出郁慕明和賴岳謙的「慕明而來」影音節目中，對目前兩黨對兩岸關係立場提出批判，不但沒長遠規劃，且都為了選舉拿政權都在騙，期待年輕朋友好好深思，用選票決定自己的未來。

台灣和中國大陸之間究竟是什麼關係？對賴岳謙教授的提問，新黨黨主席郁慕明確表示是「兄弟關係」，過去我們很好，現在我們差了一點，但並不表示我們就要卑微，大家是一樣平等的。但他感慨地提出批判，質疑民進黨怎麼能夠處理好兩岸關係，因為民進黨就是要挑釁兩岸關係，才能穩住基本盤，也認為台灣最大缺陷就是四年一次選舉，只考慮選贏後全拿，其他都不負責。

郁慕明質疑民進黨不可能處理好兩岸關係，因為就是要挑釁才能穩住基本盤。

賴岳謙教授也提出，民進黨在推去中國化，說我們不是中國人也不是中華民族，我們不是炎黃子孫，我們是南海語系的，不知道是南海哪個語系的後裔？

也因為兩岸關係一直上說不清楚，這情況下才會有九二共識的延伸，但他也認為民進黨在去中國化同時，也是毒害台灣年輕人，未來年輕人不知該怎麼走。郁慕明則分析當年九二共識要談很久沒那麼容易，是一個政治協商，形成共識下不互相反對對方，而民進黨卻去污名化九二共識，事實上，也因為有九二共識，兩岸關係才會穩定這麼多。

在這場對兩岸關係和九二共識的精彩對談中，郁慕明和賴岳謙都對台灣未來非常憂慮，希望各政黨不要為了選舉欺騙大家，國家領導人也不要只選擇自己願意接受的歷史，更希望未來選出的總統，真正為國防安全和外交問題及兩岸關係等，都能以國家好為前提好好面對。中時電子報針對2020年選舉規劃影音節目「慕明而來」，將針對更多重要議題再陸續推出精彩內容，請拭目以待。

(中時電子報)