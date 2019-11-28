劉樂妍發文悲觀引網友擔心。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍近年將生活工作重心移往大陸。（圖／中時資料照片）

男星高以翔昨(27日)在寧波錄影過程中不幸心源性猝死，享年35歲，昨第一時間不少星友都發文悼念，長期在大陸耕耘的女星劉樂妍今凌晨竟寫出驚句，她透露因家裡的狗狗一隻隻去世，「等我小狗全都死掉的時候。如果我還是一直沒結婚。讓我當下一個高以翔，可以嗎？」

36歲前「女F4」成員劉樂妍以性感身材與火辣上圍著名，近年來她將工作生活重心移往大陸，昨她在微博開砲，轟有營銷號亂放謠言，稱她在大陸一年遇過上百次「潛規則」，還抹黑「有時候上廁所的時候都會被潛」，讓劉樂妍氣得說：「有種你就叫睡過我的男生出來對質啊！造謠可恥！！！」揚言開告。

今凌晨，劉樂妍又發文說6年前的今天是寵物「小明星」的頭七，上月「小玉」也過世，自己只剩4隻狗，她稱：「其實我才是這個世界上最適合去死的人。」因為她沒結婚也沒生小孩，希望上蒼不要帶走幸福的人，「我家在另外一個世界，很多人了，我可以去。我可以。我真的可以，我好合適。」

對此，網友說：「你這麼善良，請好好的活著，用你的善心愛心去幫助更多需要幫助的小動物們」、「這是抑鬱症的兆頭嗎」、「想我這麼沙雕的人都在死皮賴臉的活著，你不要這麼悲觀了」、「人在活著的時候就好好活著，別那麼悲觀，消極」、「冬天容易抑鬱，注意多出門運動，整理房間」。

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(中時電子報)